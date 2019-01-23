古勝：投資領展總會有理由

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，本來個市彈得好好哋，市場憧憬中美貿戰月底有得傾，加上阿爺放水態度十分明顯，港股頭三個星期都係以升市為主，豈料周二一個「美國隨時正式向加拿大提出引渡華為高層孟晚舟」消息，就即時嚇到個市腳震震。



單睇指數就唔係跌好多，恒指同國指分別跌191點及99點，但衰在「陣前洩氣」嘛！就好似賽車比賽明明贏緊成條街，最後竟然又被追平，咁你話條氣點會順！



早前大市反彈都係講「氣氛」兩個字，事關從基本面睇，好多板塊都未有大改善，所以早前彈得唔錯的板塊或個股，其實周二都要借勢回一回。咁後市係「抖氣再上」定係今轉升浪行人止步？就真係要有水晶球先知。不過，純睇數字，恒指自月初至今其實已累升逾2,400點，短期出現獲利盤並唔出奇！



睇番早前彈得最勁的板塊或個股，周二普遍都腳軟，好似騰訊(00700)、「手機孖寶」舜宇光學(02382)同瑞聲科技(02018)，兩隻醫藥股中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)，加埋部分汽車股、家電股、基建股及中資航空股，統統冇運行。



按邏輯分析，之前個市同資金都只係押注博反彈，並非係博熊市轉牛市。即使整體成交增加唔少(周二主板成交都有841億元)，但資金並唔係亂咁買，當睇好醫藥股，只會去買中生製藥同石藥，睇好手機設備股，就買舜宇同瑞聲。至於其他個股唔係唔買，只不過注碼就細好多。因此，按推論若後市要回，都一定係從「相同渠道」抽錢走先。



策略上，都係古勝近期最常講的一句：「氣氛」就係一切！尤其係上述提及的5隻個股，就絕對係近期最受市場氣氛左右的股份，所以，如果早前已買入相關個股的話，不妨把握機會先減一減磅或直接食胡。至於未有貨者，就可以等確認大市破位而上後先至再追貨(即恒指收市價最少兩日企穩前高位27,260點)。



再睇埋一堆藍籌股表現，周二升得最好的又係隻領展房產基金(00823)，周二股價升1.7%冠絕藍籌。說到底，領展受捧理由確係唔少，跌市時可以話佢業務性質穩健防守力強；預期美國加息速度減慢時，又話佢有一定收息能力；到升市時，又可以炒番集團提升資產質素及變現能力強等因素。



故此，近年領展無論遇着跌市、升市定橫行市，其股價普遍能跑贏大市。所以如果看官有現金在手又冇乜心水的話，不妨諗諗佢！



上周四暴瀉的內房股佳源國際(02768)，周二急瀉22%後中途停牌，連帶當日齊齊被洗倉的幾隻細價股如陽光100中國(02608)、弘達金融(01822)及仁天科技(00885)都有沽壓。講真，既然大價股似已反彈完，市場仲邊有錢(或者有膽)走去炒這類高危股，建議大家靠邊站食花生好了。

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