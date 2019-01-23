黃國英：要贏大錢　必須捱得打

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，跌幾百點當然不用太敏感，不過見了一個短期頂之後，市場心理環境始終起了變化，好友不再是佔盡上風。現時的處境比較尷尬，方向並不清晰，便無謂太進取。



港股組合採取九零一陣法，也不用特別應對。恒指雖然回，高息股卻守得到。經過去年一次大調整，愈來愈多人歌頌長揸幾隻高息股的打法，人同此心，股價自然不會回得多。可能到恒指發力狂抽，市場嫌高息股水位高升得慢，屆時才會有似樣的調整。



美國的雲計算股就應該要捱，回調幅度應該比指數多，平均大約可能百分之二至三左右。要成大事，就不能太拘於小節，這種幅度也要避開的話，注定無得食大牌，所以惟有是用注碼控制風險，做好硬食的準備。



防守及進攻兩支團隊，都沒有大變的空間，似乎是買定離手聽天由命。其實如果揀得好的話，放軟手腳亦是一件好事，大部分被傳媒褒揚的成功投資故事，都是靠眼光及耐性致勝。不過，壞處是組合淨值的波幅會比較大，一般人未必承受得到。



所以自己會加入短炒部分，操作和核心組合完全獨立，希望長遠拉勻有得贏，便可以減輕組合的波動。重點依然是要捱得打，不能在下跌期間一味想着要對沖，而是純粹根據當時的環境決定做好或做淡，否則只會弄巧成拙，得個做字，甚至反過來左右了核心持倉的留放。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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