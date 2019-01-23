陳錦興：中銀香港值博率回升

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指暫未企穩於27,000點，短線沽壓漸現，惟落後股較具抗跌力，中銀香港(02388)是其中之一。中銀香港去年累跌26%，主要反映市場對本地經濟放緩的擔憂，惟現價1.3倍市帳率及近5厘股息率，估值因素再次變得吸引。



去年第3季，中銀出現明顯跌勢，第3季度業績是催化因素，提取減值準備前之收入為135.7億元，較第2季下跌1.3%；淨服務費及佣金收入按季減少15.1%至23.99億元；經營支出按季上卻升6.4%；而減值準備前的經營溢利為97.5億元，按年下跌4%。即使淨利息收入為97.14億元，按季增加1.5%，季績也明顯受到投資氣氛轉差的影響。



該行定位為全功能國際化區域性銀行，聚焦提升對香港本地工商客戶和個人客戶的服務能力，其財富管理的網絡及規模不俗，若市場投資氣氛轉穩，非利息收入可恢復季度增長。粵港澳大灣區的正式規劃出台在即，未來在大灣區內金融服務的需求必將倍升，該行的優勢更形突出。



中銀已完成收購東盟市場的業務，雖然現階段貢獻有限，但未來可受惠於區內的持續增長，業務潛質有待發揮。至於香港，雖然今年經濟放緩的機會大，但整體基調仍穩，大型基建落實後將帶來正面經濟效益，而港府財政健康，有能力推刺激經濟的財政措施。



今年中銀的營運表現不應過度悲觀，現時股價已跌至吸引水平，值博率回升，建議可於29.5元吸納，目標價34元，止蝕27.5元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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