鄺民彬：中石油盈利持續受壓

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，國際貨幣基金組織下調今年全球經濟增長預測至3.5%，為三年來最低。加上有報道指美國即將向加拿大正式提出引渡華為副總裁孟晚舟，中美關係或再次轉差。



周二港股低開後全日收報27,005點，跌191點，國指收報10,613點，跌99點，主板成交841億元。國家廣電總局公布第三批遊戲版號名單，騰訊(00700)未有在名單之上，股價跌1.2%。



國務院總理繼去年中提出抗癌藥要減價，日前在座談會上強調，今年要爭取在重點慢性病藥品價格上有明顯降幅，讓患者有切實感受。雖然講話只是重申中央對藥品降價的決心，但醫藥股反彈勢頭暫緩。



事實上，醫藥股近期回升，原因之一為市場憧憬「帶量採購」政策在非試點城市保留一定的彈性。早前石藥集團(01093)旗下三種產品在試點城市中流標，但仍可向非試點城市河南省當地醫院售賣相關藥品。因此，市場對「帶量採購」的憂慮稍稍緩和。然而，實際執行情況仍然需要密切觀察，板塊政策風險未見明顯降溫。

中石油(00857)發盈喜，料2018年度淨利潤按年增加280億至300億元人民幣，增幅介乎123至132%。然而，此亦反映第四季業績表現疲弱，相信受到季內油價大跌引致的庫存損失，以及與資產處置相關的非經常性虧損所影響，而部分券商更調低其盈利預測及目標價。



消息拖累中石油股價跌3.3%，而中海油(00883)及中石化(00386)亦跟跌。雖然近期油價回升，但去年基數甚高，2018年首季油價每桶達67美元，第2季更高達75美元，因此今年上游盈利或受壓。



投資者預期美國暫緩加息，憧憬中央救市及中美關係改善，帶動恒指由年初低位累升逾2,000點。不過，美國近期就華為涉嫌竊取知識產權展開刑事調查，再提出引渡孟晚舟，一連串動作反映中美關係仍存暗湧。中美將於本月底展開新一輪貿易談判，相信在會面前仍會有不少有關貿易戰的市場傳聞，左右後市走勢，恒指初步支持位在10天線(26,773點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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