沈振盈：股市係一場博弈遊戲

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，市況繼續波動，雖然恒指在周一大幅挾上，技術走勢上似是破頂的形態，但實際上，27,200至27,400點區間阻力重重，周二出現回調亦屬正常。



自月初低位出現的回升，基本上仍然只是熊市跌浪的後抽，在基本因素仍然向淡。在經濟繼續下行的情況下，反彈的幅度始終有限。筆者一直認為，月初出現的「所謂」利好消息，其實欠缺說服力。



與其說升市是因為此等消息，不如老老實實承認，近期的升市只是因為早前跌得多，太多人睇淡，大戶難覓對手，於是就趁機挾上去殺淡倉。只要能令大市升到人人唱好，淡倉投降，就會是他們反手之時。



至於挾到甚麼水平才回頭，這就要看市場情緒的變化。大家可自己去感受一下，近日的情況算是到了此階段沒有？



近代的股市根本就是一場博弈遊戲，在衍生工具充斥的情況下，難道大家仍相信，股票市場是沒有大戶操控的公平市場嗎？近日大家若有留意，筆者在「午間教路」視頻下的留言，加上有些人同一口徑，就知道「何謂邪鬼何謂神」了。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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