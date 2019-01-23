姚遷：A股由弱轉強　或開啟春節行情

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易又有得傾，使市場情緒有所好轉。加上人行放水，A股轉強，在技術走勢上，大市在周一出現震盪上漲的強勢格局，滬綜指一度重上過2,600點關口之上，但周二又跌回2,579點。



從盤面上看，短期平均線已形成向好的排列，有進一步上試60天線的可能，雖然接下來股市很大機會繼續轉強，只是反覆仍在所難免。



綜合來看，作為A股春節前倒數第二個交易周，本星期或將成為節前最後的投資機會。考慮到中美之間第二輪貿易談判在本月最後兩天，即使談判結果好過第一階段，由於市場信心尚未完全恢復，隨着春節長假期臨近，不排除內資短期內的交易熱情將會減退。加上市場目前已經進入到技術壓力區，接下來A股將圍繞2,600點附近震盪整固。



故此，投資者在春節前有必要只作波段的操作，切勿心存僥倖延長持股的時間，造成利潤回吐的現象，特別是對近期上漲幅度較大的5G等熱門題材股，還需提防大戶階段性唱好「誘多」的可能性，而對於那些年報業績有預喜，且符合政策導向的題材板塊以及個股，則可以加大關注的力度，在設立好止賺、止損點的前提下，逢低吸納。



另一方面，近期的IPO「打新」又成為短炒的熱點之一，而在預期今年中港經濟增長放緩的情況下，估計餐飲股的走勢表現將會較佳，例如港股中的大家樂(00341)及大快活(00052)均可以留意，而香港名牌之一的太興集團亦正申請上市，現在預先為大家分析一下其前景。



以港式燒味起家的太興飲食集團於1989年創立，今年剛好成立30周年，終於踏上上市之路。集團在2008年開始實行多品牌的策略，目前在中港澳三地共有185間餐廳，其中大部分均為自營餐廳。其餐廳數目是首間上市的茶餐廳翠華(01314)的三倍。



根據行業統計報告，以2017年的收益和自營餐廳的數目計算，集團是香港最大及內地第二大的自營休閒餐飲集團，2017財年的收益達到27.7億元；而2018財年首三季收益按年增15%至23.5億元，增長理想。



不單於香港，集團於內地有豐富的營運經驗，有助未來繼續在內地穩步擴充餐廳網絡。集團未來擬繼續打造新的品牌，包括將在今年第1季以全新品牌在港開設一家餐廳，以供應台式麻辣火鍋，未來亦會繼續開拓其他亞洲菜式品牌。



受惠於餐廳網絡於過去三年持續發展，加上集團各項成本控制措施，集團純利由2016財年約1.97億元，增加6.5%至2017財年的2.1億元，純利率分別為7.8%及7.6%，在餐飲行業中屬高端的水平；期內毛利率則保持穩定，2017年首三季及2018年首三季分別為71.5%及71.6%，投資者可予留意。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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