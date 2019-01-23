中國銀河國際：煉石航空業進入爆發期

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，近日，煉石航空(000697.SZ)的債權人由成都雙流興城建設投資公司(興城投資)變成成都西航港工業發展投資公司(西航投資)，並推進債轉股事宜。最近，煉石航空簽訂的相關軍工合約達到1,361萬元(人民幣‧下同)。



根據煉石航空最新公告，其債權人變更為西航投資，即西航投資對興城投資承擔了7.76億元及對應利息的債務，這次債權轉讓是公司債轉股的一部分。若債轉股推展順利，料每年有望節省約5,000萬元的財務費用，資產負債表的情況亦可改善。



煉石航空之全資子公司成都航宇超合金技術(成都航宇)近期收到兩個軍品合約訂單，合計金額共1,361萬元，顯示成都航宇軍品業務或趨向成熟。成都航宇是內地航空發動機及葉片的重要民營供應商，擁有強大的人才隊伍，較高的技術壁壘及發展潛力。隨着公司獲得後期承製資格，軍工相關業務將達到數量上的增長，營收快速增長可期。



煉石航空分別於2017年6月和2018年7月完成併購Gardner及NAL全部股權，前者為歐洲先進航空航天零部件生產商，為跨國集成系統企業，乃空中巴士的一級配套供應商；後者主要從事機翼結構件製造，是空中巴士的關鍵戰略供應商。



根據公告，空中巴士承諾NAL併購完成後五年內，在原有訂單基礎上給予總價值不少於4億英鎊的新訂單，公司的市場競爭力和盈利有望大幅提升，商譽減值風險顯著降低。隨着國產大型飛機實現大規模商業運用，Gardner將貢獻2億元利潤。



此外，根據公告，參股子公司朗星無人機於AT200貨運無人機已進入貨物運輸航線的試行階段，順豐控股(002352.SZ)作為貨運無人機的使用方，承諾在滿足設計需要及飛機安全的前提下採購50架AT200貨運無人機。因此，2019年該型號無人機訂單有望落地，料可貢獻4,000萬元利潤。



預計煉石航空於2018至2020年度母公司應佔溢利分別為800萬元、1.82億元及2.94億元，每股淨利潤分別為0.01元、0.27元及0.44元。由於淨利潤高速增長及市場上同類型股份稀缺，集團的前景亮麗，故進行首次覆蓋，並給予「謹慎推薦」評級。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

