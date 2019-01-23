商界傑出女性　恒生鄭慧敏No.2

女性喺商界嘅影響力真係唔可以忽視，恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁鄭慧敏(Louisa)接棒做「一姐」只係一年半鬆啲，呢日就已經有好消息，佢榮登《福布斯》2019年中國最傑出商界女性排名榜之中嘅第2位！



呢位恒生歷來第三位女舵手，係香港絕少榜上有名嘅高管，究竟《福布斯》用咩做衡量指標？原來會睇佢哋打骰公司嘅營業規模、管理人數、外界影響力等，用量化方式嚟揀出100名傑出女性。Louisa作為上市藍籌企業嘅唯一女CEO，無番咁上下實力，突圍而出你估咁易。



講到叱咤風雲嘅女性，唔少得中信銀行(00998)董事長李慶萍，佢帶領信行喺產品創新、零售業務發展都有明顯躍進，排名由2018年嘅次位，躍升至今年嘅榜首。



不過，今次爆冷上榜就係第3位嘅百勝中國首席執行官屈翠容。佢哋第一家餐廳喺1987年開業，依家全中國分店超過8,000間。



而內地通用零部件製造公司日機密封(300470.SZ)總經理嘅何方排名第4，以及五糧液(000858.SZ)總經理陳林排第5。



見到呢5位女性喺商界有咁好成績，絲絲真係要加把勁！

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