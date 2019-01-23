鄔必偉：中煙國際欠缺吸引力

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄中表示，最近，一則新股的消息在圈內引起很大轟動，就是中國煙草公司全資子公司中煙國際旗下的孫子公司中煙國際(香港)向港交所(00388)提交了上市申請，正式開啟了上市之路。根據公開消息，中煙國際(香港)目標募集1億至2億美元，用於開拓海外市場。



不過，我們從招股書來看，這個IPO並不是非常吸引。首先，我們看到其業務主要包括以下四方面：第一是煙葉類產品的進口，公司從全球採購煙葉類產品，最終賣給中國煙草製造商，這部分是主要的業務收入來源，佔全部收入的74%以上；第二是煙葉類產品的出口，公司獨家經營煙葉類產品出口到印尼、泰國、馬來西亞等國家和地區，這部分佔營業收入的16%以上。



第三，是卷煙出口，公司獨家對免稅店和卷煙批發商出口中國品牌的卷煙，這部分佔到8%以上；第四，是新型煙草製品的出口(僅包括加熱不燃燒煙草產品)，這部分就比較少了。



我們再來看財務報表：2015至2017年，營收分別是76億元、63億元及78億元，利潤分別是3.9億元、3.38億元、3.48億元，同期的毛利率是7.4%、7.7%、6.3%。這麼看，實際利潤率完全不高，只有個位數。我們更看到，這個利潤還在下降當中，到2018年時利潤只有2.22億元。



公司利潤為何和大家的想像不一樣呢？或者說大家認為煙草作為中國的第一利稅大戶，僅2017年，中煙國際的最上面的爺爺公司中國煙草就向國家繳納利稅總額11,145億元人民幣，近三年都是上交稅收上萬億。為何到了孫子公司就差這麼遠呢？



在招股書上給出的意見是，因為全球控煙運動的影響，其實我覺得這個不是理由，本質上是中煙國際的業務來源就沒有任何的獨立性和定價權。收入中最大量的煙葉類產品的進口，簡單講，就是負責幫內地總公司或者其他同行來進口，那利潤率怎可能高呢！



至於煙葉類的出口，他和四大煙草巨頭相比，有很大的差距，主要還是受制於市佔率和中國煙的口味問題。這裏可以看出，佔營收90%的業務都沒有甚麼定價權和市佔率，那後續的業務表現和盈利表現實際都不太容易有好的預期。至於說國際開拓這些，個人認為長期在煙草這種行業工作的團隊，很難想像能有多少戰鬥力。



總之，從業務範圍到財務報表，中煙國際都不是一家特別有吸引力的公司，其本質上就是一家銷售公司。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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