【鷹君爭產案】滙豐前高層供詞遭質疑

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)要求撤換家族信託受託人滙豐國際信託(下稱受託人)一案，昨(1月22日)在高院續訊。



庭上首次播出一段2016年1月7日由羅家三子兼鷹君主席羅嘉瑞致電受託人當時董事總經理劉倩兒(Paulina Lau)的電話錄音，老太一方質疑錄音與劉之前供詞有矛盾。



該段電話對話中，劉提到羅老太就家族信託向受託人提交了新意向書，當中對羅嘉瑞主理的羅鷹石慈惠基金的投票權有影響，她又稱部分改動「好怪」，指羅老太「可以改」，不過前提是老太沒有受到不當的影響。



羅嘉瑞則在對話中多番表示，不知道母親有新意向書，說「我媽媽唔會識呢啲」，並估計有兄弟姊妹「behind my back」(背着我)做事。



代表老太的資深大律師昨質疑劉之前在庭上說謊，因她之前曾供稱，當天跟羅嘉瑞通電時沒有透露新意向書內容。劉即解釋，稱之前作供指的是自己致電給羅嘉瑞時沒有說，上述電話錄音是同日另一對話，因當天太多事發生，故忘記有上述電話錄音對話，但強調自己沒有把新意向書內最重要的部分告訴羅嘉瑞，即家族信託內決定事情的投票機制，由以往60%贊成才能通過，降低至51%。

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