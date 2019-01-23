袁沛儀：脫歐略見轉機　英鎊靠穩

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，英國首相文翠珊提交的後備脫歐計劃與原本草案內容沒有大出入，但身為保守黨疑歐派議員的歐洲研究組織領袖里斯莫格突然轉向，同意脫歐協議總比留歐好，加上避免二次公投，有意帶領疑歐派支持文翠珊協議。



此外，工黨內部對支持第二次公投仍有分歧，料下周三的脫歐草案投票略見轉機，估計英鎊反覆試穿近日高位1.30。



歐洲央行周四議息，在全球通脹放緩下，加上經濟缺乏增長動力，料維持目前貨幣政策不變，估計歐元繼續中性偏軟，下試1.1270。



至於美國，雖然政府停擺接近一個月，惟對匯市影響有限。然而，美股短暫反彈下，避險資產乏力再上，美元亦如是，美匯指數料在96附近上落；美元兌瑞郎上試1.01；美元兌日圓上試111.40。



金價亦然，短線受制於1,300美元，澳元乏力反彈，料先下試0.7030。紐元亦然，加上缺乏經濟數據支持，料繼續穩步下試0.6620。油價在55美元附近徘徊，加元暫時無方向，料美元兌加元在1.3310膠着。

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