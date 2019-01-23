西證國際：金價短線調整機會高

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，德國總理默克爾上周末表示，尊重英國脫歐的決定，並呼籲歐盟做出讓步以避免有害的英國脫歐，她對英國脫歐之口風有所軟化。



英國首相文翠珊於周一提供之B計劃，與此前變化不大，但其承諾將與國會所有議員磋商新協議，也將讓議會更多參與英國與歐盟之脫歐談判過程中。



我們相信未來脫歐談判對象將為英國議會與默克爾，由英國議會統籌新方案並與默克爾談判，然後由默克爾說服其他盟友接受以盡早解決英國脫歐事宜，硬脫歐風險略有下降。



中國周一公布之去年第4季GDP增速符合預期，但增速繼續環比放緩，而值得注意的是，去年出生人口僅1,523萬人，生育政策放寬對出生人口之幫助太過輕微，只能部分抵銷生育意願下降的負面影響。



另一方面，繼世界銀行後，IMF也下調了全球經濟增長預測，加上此前OPEC也因經濟前景及減產下調了對原油需求，就算中美最終達成協議，相信看到的是投資者信心回復，但全球經濟下行壓力加大難以逆轉。



雖然今年上半年全球經濟增速料較疲弱，美國聯儲局加息可能性也降低，但受惠於今年其中一件最重要世界大事──英國脫歐或有較明朗進展，黃金價格或於短期回落至每安士1,250美元或以下。

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