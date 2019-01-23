【名家筆陣】鄧普頓：新興市場美元影響力降

自1997年至1998年亞洲金融危機以來，在美元上升和商品價格下跌期間，投資者對新興市場的情緒會趨於低迷。



外國投資湧入和一系列資產泡沫加劇了危機。與此同時，美國聯儲局開始加息，導致美元上升，因此以美元計價的債務的償債成本也愈益高昂。



泰國解除泰銖與美元掛鈎的舉措使亞洲經濟體處於弱勢，可能受到投機性貨幣攻擊。然而，亞洲金融危機已過去二十年，許多新興市場的經濟狀況比當年堅實得多。投資者毋須過於關注美國正在發生的事情，應多關注國家本身的實際發展。



其實，新興市場已從過去的危機吸取教訓，加強了政策和治理。此外，許多新興市場經濟體已不像幾十年前那般依賴於商品。因此，商品價格波動所帶來的影響減弱。有趣的是，兩個最引人注目的新興市場——印度和中國，都是石油和商品的進口國。由於美元上升，這兩個國家均將受惠於商品價格下跌。



當然，美國政策變化仍然可能為外債高企的新興市場國家帶來痛苦。然而，我們注意到大趨勢轉變。亞洲貨幣政策不再與美國利率高度綁定，而是更與本地增長和通貨膨脹狀況相關。



儘管美元升值帶來了一定影響，但是亞洲金融危機之後的這些年裏，亞洲新興金融市場發生了翻天覆地的變化。這表明今天的新興市場基本面更有韌性，具備抵禦1997年金融危機重演的能力。



我們相信市場正積極發展——在亞洲金融危機中受創最嚴重的國家，藉由其經濟增長、金融改革和地方資本市場發展，帶來許多正面變化。



如泰國、馬來西亞和中國現在已有經常帳戶盈餘。於1997年，泰銖崩潰被證明是亞洲金融危機的導火線。今天，泰國基本面已有很大改善，經常帳戶盈餘超過400億美元，部分驅動力是旅遊業、汽車出口及不斷增長的紡織業。



整體而言，新興市場經濟體的槓桿率，實際上低於已發展經濟體。由於並非所有新興市場所持有的債務均以美元計價，因此這一個差距可能帶來一定的喘息空間。



美國聯儲局近期加息立場軟化，意味市場對美國再次加息的預期已經下降。如果美國在2019年全年不持續加息，加息周期或放緩。與此同時，鑑於美國經濟增長可能放緩，美元或在一定程度上趨穩，甚或疲軟。



與二十年前相比，現在亞洲新興市場的金融市場與核心基本面，受到美國政策影響的程度很可能較以往低。我們認為，新興市場對美元上升的容忍度比以前更大。



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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