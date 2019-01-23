東方日報B1：大行齊唱淡　細價股料衰足6年

細價股再度異動！上周四股價曾經暴瀉近九成的內房股佳源國際(02768)，周二股價急挫逾兩成後停牌；而新經濟股之一的美圖公司(01357)股價曾挫11.45%，收市依然下跌8.78%。日資券商大和發表報告表示，儘管截至去年底為止，小型股已經連續5年跑輸大型股，惟現時看不到有大量證據顯示今年可以扭轉頹勢，意味小型股或連續6年跑輸大型股。



佳源周二開市下跌5.65%之後，一度輕微倒升0.42%，惟上午約11時15分股價突然再度「插水」，11時58分跌幅已經擴至23.85%，觸及全日最低位3.64元，公司之後宣布於下午1時起暫停買賣，停牌前報3.7元，較周一收市價下挫22.59%。



受到佳源再度急瀉拖累，上周四同樣遭「洗倉」的多隻細價股顯著波動。當中，於上周四股價急瀉近八成的陽光100中國(02608)，周二股價曾挫13.17%，收市跌幅縮窄至1.8%；弘達金融(01822)及仁天科技(00885)曾瀉12.9%及9.09%，收市依然下跌6.45%及4.55%。



大和發表的報告指出，過去五年MSCI香港小型股指數均跑輸MSCI香港大型股指數，跑輸時間為該報告涵蓋的7個亞太區市場中最多；去年MSCI香港小型股指數跑輸大型股指數20個百分點，同樣是7個市場之中最差，原因除受中美貿易戰衝擊外，還有沽空機構狙擊港股愈益頻密，加深市場對香港小型股的負面印象。



此外，雖然2017年該小型股指數錄13.32%的正回報，但仍跑輸大型股指數。



該行又稱，MSCI亞太區(除日本外)小型股指數過去3年均跑輸大型股指數，為史上最長紀錄，2019年盈利增長僅較大型股指數高4.3個百分點，欠缺吸引力，直言充其量只能代表小型股盈利預測再被調低的空間有限，不建議投資者增持。



若以盈利增長預測、預測市盈率、財務安全(如債務對市值比率)三個指標來看，2019年香港小型股不見得會較大型股有優勢。



訊匯證券行政總裁沈振盈表示，上半年小型股「一定無運行」，下半年亦難言樂觀。經濟放緩壓力下，小型企業會面對較大挑戰，並非中央刺激經濟就受惠，況且不少重倉小型股的投資者會做孖展，惟現時流動性緊張，證券行收緊孖展下，被斬倉情況或陸續出現。



一名研究小型股多年的分析員表示，香港小型股普遍欠缺券商覆蓋，業績又不夠穩定，加上流通性低，很多基金經理不願花時間發掘小型股，直言「以前將一、兩成資金買入小型股博跑贏大市的情況已經不復再。」他又指，小型股已經不能作為大市前瞻指標，「依家就算細價股未被炒起，個市已經見頂。」



大和提出五大揀選小型股準則(見表)，例如市值介乎3億至50億美元，以及估值極度低殘。亞太區小型股當中，該行看好香港上市股份包括呷哺呷哺(00520)、澳優(01717)、中國飛機租賃(01848)、天虹紡織(02678)及中集安瑞科(03899)。

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