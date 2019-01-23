【名家筆陣】盧曉暘：政局動盪　黃金升浪未完

英國首相文翠珊的脫歐立場仍然十分強硬，雖然脫歐議案上周被大比數否決，但在臨近3月29日脫歐協議死線之前，她仍不願意向歐盟申請脫歐延期，更不希望推動二次公投，因她認為二次公投只會造出混亂，以及讓那些希望分裂英國的力量有機可乘。



事實上，不少國會議員希望取代政府向歐盟申請延期。同時，亦有經濟刊物今期也呼籲延遲脫歐，並作出二次公投。



更新後的脫歐協議將於1月29日進行第二輪投票，文翠珊將會爭取會見各黨派代表及工會和商界代表。如果協議再次遭到否定，將增加3月29日前英國無協議脫歐的可能性，可能造成包括經濟衰退，英鎊可能重挫25%等經濟後果。



不過，觀乎現時英鎊行情，暫時並沒有看到市場的悲觀情緒，反而市場好像已預期了文翠珊政府或被迫就範，需向歐盟申請脫歐延期以緩和英國無協議脫歐風險，或甚出現二次公投而最終英國留歐的可能性，英鎊上周在協議否決之後曾衝上1.30之上，現時仍穩守1.28之上。



反觀歐元近周偏弱，在1月9日以來已下跌了超過200點子，帶動了美匯指數明顯反彈。不過，今年美匯指數開局欠佳，市場關心的是聯儲局將會於年內減慢升息進程，息差擴闊預期收窄令美元出現了連番下挫。



而反應最快的顯然是金價走勢，從去年8月開始已反復上升至今超過10%至1,300美元水準，金價升勢能否再現光芒？如查看歷史資料，通常金價大牛市主要出現在其他實際投資資產出現零或負收益的時侯，而今年全球主要股市進入熊市的機會增加。



假如中美兩國於90日期限仍然沒有共識，大部分風險資產的拋售壓力將大幅增加，配合美元轉弱的局面，到時將十分有利金價再展升勢。



另外，資料顯示，全球大型對沖基金橋水在去年第三季仍繼續持有黃金ETF，分別持有全球最大的黃金 ETF SPDR Gold Shares 390萬股，以及第三大iShares Gold Trust 1,130萬股。在全球對沖基金護航之外，金價升勢似乎有餘未盡，2019年逢低做好的機會仍在。



外匯分析師盧曉暘

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