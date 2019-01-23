美股中段跌幅擴大　港股ADR現挫逾百點

2019年01月23日 01:16
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    (美聯社圖片)

    市場對中美貿易糾紛的憂慮重燃，加上國際貨幣基金組織(IMF)日前再度調低今年全球經濟增長預測，連累美股周二假期後受壓，至中段跌幅進一步擴大，道指跌逾300點，現報24,405點；標指現報2,636點，跌33點或1.27%；納指現報7,051點，跌105點或1.48%。

    港股ADR表現承壓，按比例計算，現報26,902點，跌102點。滙豐控股ADR折合報64.96港元，較港收市跌0.21%；騰訊控股ADR折合報334.22元，較港收市跌0.47%。

    展望後市，全球最大私募基金公司之一黑石(Blackstone)聯合創辦人兼行政總裁Steve Schwarzman於達沃斯經濟論壇上稱，雖然美國經濟增長會放緩，今年增長很可能降至2.5到2.75%，但強調並未到衰退邊緣。

    「私募巨企」凱雷聯合創辦人David Rubenstein在同一論壇上表示，預計中美貿易談判將會在數月內結束，因雙方都意識到要依賴對方。

    至於美國政府局部關門已踏入第32日，他透露，在與華盛頓相關人士交談後，認為將會在數日內獲得解決，因經濟已開始受到影響。
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