佳源國際主席持股已回升至52.86%　突改續停牌

佳源國際控股(02768)突再發公告，繼續短暫停止買賣，直至另行通知為止。



【07:02】佳源國際主席持股已回升至52.86% 今復牌

上周股價曾暴瀉近9成的內房股佳源國際控股公布，主席兼控股股東沈天晴為其全資擁有的明源投資向董事會報告，公司股價於上周四(17日)出現不尋常波動及急跌，若干證券經紀人就明源投資所持的若干股份強制執行部分股份押記及或孖展融資，導致當日在聯交所強制出售明源投資所持共9,362萬股該公司股份。



由於上述強制出售，上周四明源投資(連同沈天晴)所持該公司股權，由約55.65%減至約51.92%。



據公司於上周二(15日)舉行的股東特別大會批准自沈天晴收購物業管理業務，公司於本周一(21日)已配發及發行50,180,189股代價股份予明源投資，每股作價13.73港元，配股後，明源投資(連同沈天晴)的持股將由約51.92%增至約52.86%。



另外，公司澄清，沈天晴向大連銀行質押佳源創盛98.83%股權，作為佳源創盛的23億元人民幣銀行融資，期限自2017年7月27日起，至2020年2月27日止。



上述股份質押於2018年12月29日獲大連銀行悉數解除及免除，且其附帶的所有銀行借款已由佳源創盛悉數償還；上述股份質押乃有關沈天晴於佳源創盛的股權，而並非為有關沈天晴及或明源投資所持該公司股權的股份質押。



公告指，自2016年3月8日公司股份上市起，明源投資(連同沈天晴)始終持有該公司已發行股本50%以上。



股份將於周三(23日)復牌。

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