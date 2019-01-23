【市前重點睇】道指收跌301點　油價又大跌

●美匯指數反覆企96.3水平，港匯企7.846，離岸人民幣(CNH)低見6.817，圓匯升至109.3，歐元企1.136，英鎊漲至1.296。金價報1,286美元。油價大跌約2%，布油61美元關失復得，紐油一度跌穿52美元。道指期貨跌不足100點。



●白宮首席經濟顧問庫德洛表示，中美貿易談判範圍比以往任何時候都更廣泛、更深入，但最終結果將取決於對中國的承諾如何核查的問題。本月底與中國副總理劉鶴舉行的會晤將「非常非常重要」，且具有「決定性」。

- 外媒消息指，白宮取消本月底與中國官員的貿易談判，不過庫德洛指有關消息不實。 https://bit.ly/2HmVfzs



-傳中國考慮大手採購美國小麥。 https://bit.ly/2DteR16



●華為胡厚崑：預計5G手機6月上市。http://bit.ly/2WbaMpp



●加拿大外交部長表示，該國沒有要求美國放棄對華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡請求，並可能在世界經濟論壇期間與中國官員會面。



●道指收報24,404點，跌301點，結束連續4日升勢；標指收報2,632點，跌37點；納指收報7,020點，跌136點。 https://bit.ly/2CDUz3f



●港股ADR指數收報26,797點，跌207點。 https://bit.ly/2RFXrXE



●美國10年期國債孳息率跌4.5個點子，報2.7392厘。



●紐約期油收報每桶52.57美元，跌1.23美元或2.29%；布蘭特期油收報每桶61.5美元，跌1.24美元或1.98%。 https://bit.ly/2WcSfsH



●紐約期金收報每安士1,283.4美元，升80美仙或0.1%。 https://bit.ly/2Dtkqwg



●英國富時100指數收報6,901點，跌69點；法國CAC指數收報4,847點，跌20點；德國DAX指數11,090點，跌46點。 https://bit.ly/2U8wHf1



●歐盟要求成員國在英國無協議脫歐緊急應對計劃中不可軟化立場，凸顯出布魯塞爾方面擔心，一些成員國可能會通過與英國達成協議來緩衝英國無序脫歐的衝擊。



●德國經濟陷衰退邊緣，原因竟是一條河？ https://bit.ly/2DspXDf



●中國證監會副主席方星海指出，中國不會「以任何方式大幅減少對美國政府債券市場的投資」。料內地今年經濟增長降至6%。 https://bit.ly/2B13eg1



●中國銀保監要求中資商業銀行加強對國別風險、反洗錢反恐怖融資等領域監管。



●佳源國際公布，佳源創盛的銀行貸款已悉數償還，董事會主席沈天晴的佳源創盛股權質押已悉數解除。公司另向沈天晴持有的明源投資以每股13.73港元，配發約5,018.01萬股股份。公司今日(23日)復牌。 https://bit.ly/2CErXH6





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