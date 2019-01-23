中國經濟︰外媒分析省部級領導會講話　兩個領域受重點強調

就中國國家主席習近平周一在省部級領導會議上的講話，外電分析認為，經濟增長放緩無疑是習近平的重要關切點。他強調要穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期；顯然，穩定經濟將是首要政策任務。



講話還表明，最高領導層注意到需要控制支持政策措施的速度和力度。到目前為止經濟減速大多是漸進的，使當局有空間以節制方式作回應。然而，如果中國經濟減速勢頭加劇，例如因為中美貿易協議不能達成而導致進一步放緩，那麼領導層將面臨平衡經濟增長和長期風險的更嚴峻考驗。



而當中，看來有兩個領域受到重點強調，預計這些方面將有進一步的政策措施。



其一，是解決小型民營企業的融資困難。政府此前先後為小微企業出台減稅、央行向銀行提供更多流動性支持以鼓勵發放小微企業貸款，以及為民營企業發債提供信用支持等種種措施。預計該領域有更多政策可期。



其二，是建立有利於房地產市場長期發展的政策框架。習對房地產市場波動以及政策措施在宏觀經濟波動和金融風險積聚發揮重要作用的認識是不尋常的表現。這表明當局正在認真推進房地產市場長效政策框架的建立。



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