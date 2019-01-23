富時羅素CEO：會否納入中國債市　9月有分曉！

富時羅素行政總裁麥思平(Mark Makepeace)接受內地傳媒訪問時表示，去年9月已把中國債券市場納入富時世界國債指數觀察名單，今年將進一步與全球客戶諮詢，並將在今年9月宣布是否正式將其納入該指數。公司已與中國監管機構進行溝通，目前進展順利。



對於中國債市，他指還是缺乏流動性；中國監管機構正在完善外匯市場和債券市場，並已取得重大進展，相信當局將繼續作出改善。



他又稱，A股將在6月正式納入富時全球股票指數體系，但要到2020年3月才能完成第一階段納入，屆時只包括25%的中國A股市場。2020年9月將再次與全球投資者討論何時進行第二次改革，額外再納入25%的中國A股市場。



隨着A股被納入富時全球指數體系，他預計將有100億美元的被動投資資金進入中國A股。在接下來的3至4年內，隨着納入比例的增加，還可能會有額外的500億美元進入A股。



對於中國A股對被動投資者來說，他認為投資正當時。大多數的外國投資者客戶群是長期投資者，從長期來看，現在中國A股的估值有吸引力，長期持有可獲得收益。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

