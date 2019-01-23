亞洲股市：日股反覆　軟銀彈2%

日本央行維持利率不變，日經225指數反覆向上，最新升37點或0.18%，報20,660點。



軟銀升逾2%；樂天公司、新生銀行、迅銷升幅均逾1%。



【08:32】日股挫逾百點 資生堂跌逾2%

道指復市收跌301點，結束4連升；亞洲股市普遍下跌，日本去年12月出口按年跌3.8%，進口按年升1.9%，均遠遜預期。



日本日經225指數早段跌147點或0.72%，報20,475點。板塊方面，能源股跌2.6%，原材料股跌1%，金融股跌0.4%。個股方面，資生堂及昭和電工齊跌逾2%，日產汽車跌0.4%。



松下電器及豐田汽車各跌0.4%及0.3%。兩公司將成立一家合資企業，以生產電動汽車(EV)電池，豐田汽車則佔51%股權。



Nissha挫逾5%：麥格理將其評級，由「跑贏大市」降至「中性」。



連鎖服裝店Right On跌0.5%。公司1月同店銷售按年增3.6%。



首爾綜合指數微跌1點或0.06%，報2,116點。KG化學跌3%，POLUS生物製藥跌超過2%，三星電子跌1%，而太陽金屬工業則揚升7%。



澳洲悉尼普通股指數跌8點或0.14%，報5,916點。板塊方面，能源股跌1.2%，金融股跌0.4%。個股中，柏克萊能源挫近10%，Sundance Energy跌5%。

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