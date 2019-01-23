新盤部署：逸瓏灣8開售　逾百名準買家及地產代理報到

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8周三(23日)開售首批228伙，據銷售安排，每名買家可認購1至2伙，首300名籌號的買家率先於上午9時至9時半，於尖沙咀帝國中心報到，現場聚集逾百名準買家及地產代理，氣氛不俗。



項目首張價單推出108伙，折實平均呎價13,228港元，較同屬白石角的新盤約半年前開價，低逾20%。最低呎價僅12,088元起，入場費607.38萬元。



發展商其後加推2號及3號價單，分別提供60伙，整批價單市值約23.49億元，折實平均呎價僅13,704元。



該盤於周二(22日)下午截止認購登記，共錄得1,189張入票登記，較推售單位超額認購逾4.2倍。



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