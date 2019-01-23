商銀資產續洒「大挪移」！中國ABS市場去年破紀錄發行2萬億

外電報道，中國在去槓桿和寬信用政策合力下，銀行資產出表需求仍強，資產證券化(ABS)市場去年發行量近2萬億元人民幣(下同)，續創歷史新高。市場料擴容情況持續，不過步伐可能會有所放慢。



彭博數據顯示，中國ABS市場自2014年大幅擴容以來，發行規模連續5年增長，2018年發行總量升至1.92萬億元，按年增逾3成。不過這一增速已明顯下滑。2017年增長為70%。



和逸金融董事長林華上周在上海一個論壇表示，2019年中國某些產業領域仍然需要大幅增加資金供給，而出於穩槓桿和結構性去槓桿需要，預計商業銀行仍會以「信貸資產出表」的方式移出部分資產，這將對ABS市場形成支撐。



他指出，由於資本充足率要求提高，未來國內銀行體系的資本缺口預計將超過1.7萬億元。在此背景下，2019年將會有更多銀行把資產挪出來，續推動市場發展。



申萬宏源固收首席分析師孟祥娟則在一份報告提到，由於對部分基礎資產和相應交易結構的監管升級等原因，拖累2018年ABS發行增速放緩；預計後期這方面的監管將逐步統一，短期非標轉標、表內轉表外等資產打包方式恐難以為繼。







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