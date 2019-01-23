Dyson總部自英搬至新加坡　創辦人支持脫歐

外媒報道，去年宣布落戶新加坡興建首家電動車廠房的英國高級電器生產商Dyson，最新宣布計劃將其總部由英國遷移至新加坡。



Dyson行政總額Jim Rowan表示，公司於亞洲一直有收入來源，而亞洲市場日益增長，他強調，搬遷總部的決定與英國脫歐或稅收無關，公司仍會繼續在英國的投資。



然而，Dyson創辦人戴森(James Dyson)曾於2016年表態支持英國脫歐。分析認為，在英國準備於3月29日脫離歐盟之際，Dyson遷移總部的舉動或被視為對英國的重大打擊。



包括全球領先汽車製造商在內的英國一些大型企業曾警告，無序脫歐將擾亂供應鏈，迫使它們將工作崗位和設施遷離英國。



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