【即市分析】小米回購實撐得起股價？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：小米集團(01810)月初上市滿半年，部分投資者及員工認購權禁售期完結，其後遭多個股東大手減持，股價一度創出9.44元新低。



為此公司多番出口又出手撐股價，其主席及首席財務官等自願延長股份禁售期一年，以示對公司長遠價值的信心。另外，公司連續兩日出手回購股份，合共涉資達1.6億元，周二再斥資4,000萬元回購，一度刺激股價由低位反彈。不過，近日新經濟板塊遭拋售，該股再轉跌，今早(23日)失守10元關，現跌0.7%報9.93元



回購往往是認為股價被低估時採取的措施，睇番同為小股民愛股的騰訊(00700)，其股價去年反覆受壓時，公司曾於9月7日至10月12日分24次回購股份，合共涉資8.87億元。不過，其股價當時仍未能扭轉跌勢，於回購完成兩周後(10月30日)跌至251.4元的52周低位始見底回升。



對比騰訊，小米短短3個交易日已斥約2億元回購，勢頭無疑更猛，若然回購行動可持續性，相信可支持股價繼續回升。



事實上，集團早前公布之季績表現不俗，同時發展相當亦進取，早前先後與美圖公司(01357)、宜家及TCL集團等達成合作協議，但能否於短期內化為盈利值得留意。該股近日主要在9.5至10.5元低位上落，暫未係撈底時機，至少要待上破並企穩於短線阻力在11元水平，再作考慮。

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