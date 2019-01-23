對沖基金Eurizon︰對今年中國經濟增長持悲觀態度

總部於倫敦的對沖基金Eurizon稱，外界對於中美貿易戰的普遍看法將出現180度反轉，最終結局將是一個更加開放的中國，而不是一個更加封閉的美國。中國開放的利好影響，將抵消內需疲軟帶來的負面拖累，並最終為全球經濟添加助力。



報告指，隨着中國經濟繼續增長並減少貿易壁壘，對全球產出的潛在需求顯然是巨大的；更寬鬆的進口條款、更便利的市場准入、以及中國可能會滿足美國政府提出的更完善智慧財產權保護，這應該會對全球經濟產生重要影響。



中國現在對世界的影響力已經有美國和歐盟加起來那麼大，過去10年中國以美元計的GDP總量增長了9萬億美元，差不多相當於美國7萬億美元和歐盟2萬億美元的增量總和。



報告形容，美國過去是全球經濟太陽系中唯一的太陽，現在中國已成為第2個太陽，對行星系產生着巨大的引力。



報告又補充，歐洲對華敞口大於美國，可能會成為短期內拖累該地區及歐元的因素之一。如果中國增速不是6%至6.5%，而只有4%至5%，台灣、日本和德國等經濟體將尤其感受到痛楚。



不過，儘管對中國2019年的經濟增長持悲觀態度，但Eurizon仍對中國的中長期前景持樂觀看法。「中國沒有採用凱恩斯主義政策，而是選擇降低系統性風險，不是刺激增長；這一重要轉變具有重要意義，最終會讓中國得以積聚力量，實現下一次突飛猛進的發展。





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