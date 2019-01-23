達沃斯論壇︰中國說不會大幅減持美國國債　達利奧料難持久

中國證監會副主席方星海在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，中國不太可能減持美國國債，不會以「任何方式大幅減少對美國政府債券市場的投資」。



中美處於貿易緊張局勢之下，大多數分析師把比利時帳戶中的大部分美國國債也算為中國所有，認為這是中國的托管帳戶。



中國持有超過1.1萬億美元美國國債，是美國最大的外國債權人。方星海稱，儘管中國的儲蓄水平在下降，但在一段時間內將繼續是儲蓄剩餘的國家，這意味需要繼續在國外進行投資，而美國債券市場是很好的市場。



分析指，美國國外官方的美國國債需求出現停滯，部分原因是全球儲備下降；強勢美元也有影響。



到目前為止，美國財政部發售國債仍未遇到困難，2018年新發債券超過1萬億美元，但最大的增長來自私營部門。



而全球最大投資者之一警告，這可能難以持久。橋水聯席董事長兼創始人達利奧(Ray Dalio)在達沃斯一個小組討論中表示，未來幾年，美國可能會發現主權債買家難尋。他稱，誰會購買美國債券「將是個問題」。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm