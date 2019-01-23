5G概念狂炒　中國鐵塔一度飆近7%續破頂！

華為5G智能手機可望在今年6月登陸市場，5G概念狂炒，中國鐵塔(00788)續破頂，一度飆6.8%，高見1.71港元，成交額逾5.5億元；京信通信(02342)漲逾4%，另3隻內地電訊股包括中國聯通(00762)、中國電信(00728)、中國移動(00941)升1.3%至3.6%。



大行續看好中國鐵塔的前景，據外電統計，22位分析員，有18個給予其「買入」評級，佔整體近82%，只有1位分析員給予「賣出」評級，給予「持有」的有3位。



中金及大摩給予其目標價最高，同為2元，評級「買入」及「增持」。中金指，中國電信市場仍存巨大發展空間，行業首選最先受益於網絡規模擴張的鐵塔，以及5G早期擴充能力及防守性強的中移。



麥格理給予鐵塔的目標價為1.9元，仍較現價有潛在升值空間。



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