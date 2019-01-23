【即市分析】3個理由港股或已見首季高位...

恒指自本月初開始級級上係事實，不過睇番環球經濟前景又冇話大幅改善，仔細睇，有三大理由暗示港股可能已見首季高位或離頂不遠，大家投資部署時都真係唔好太進取！



首先，中美貿易戰為影響環球經濟前景重中之重的因素，相信大家都唔會否認，而隨着中美貿易談判90日限期將至，但中美暫時仍毫無寸進，好似早前傾完個較低級別會議後，市場又再炒月尾較高級別會議有轉機，但講到尾就更似「拖字訣」，加上市傳白宮拒絕劉鶴赴美，雖然消息其後被白宮經濟顧問否認，卻正正反映出相關變數仍多，且美國疑引渡華為高層，皆揭示中美貿戰談判暗湧處處，風高浪急！



其次，按內地近期公布的國內生產總值數據推斷，受中美貿戰及人民幣貶值因素影響，去年末季內地企業季績將會放緩，而預期今年首季展望只會更加差。在內地經濟前景愈來愈淡下，試問中資股佔比極重的港股又豈會有運行？



最後，從技術走勢分析，恒指自一月初低位24,896點升到上本周初高見27,323點，期內累升2,427點，且已上破多條主要平均線，MACD牛叉持續，都咪話唔勁。要留意，恒指近期升到上前高位即去年12月初27,260點水平就開始回軟，增加後市回調機會。



從另一面角度睇，即使恒指未來能飆上28,000點，其實都係多3%升幅，反之下面就算跌返前低位，以現價計都最少有逾兩千點，且考慮埋春節前後北水收爐因素，所以部策上都係建議逐步逢高減磅方為上策。

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