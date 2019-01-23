果粉注意！傳AirPower將量產　今年登場

外媒引述消息報道，蘋果公司的無線充電板AirPower將量產，可望於今年推出。



消息指，用於AirPower的玻璃鈍化封裝(GPP)橋式整流器，由台企敦南科技所生產，隨着量產，出貨量將增加。另在內地上市的立訊精密(002475.SZ)，負責生產AirPower的充電墊，也開始有關生產。



蘋果公司在2017發布iPhone X時，同時公布AirPower，但因涉及技術問題，無線充電板至今仍未見蹤影。而大力發展該產品的最終目的，是要去除iPhone的所有按鈕及包括Lightning等的接頭。



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