【即市分析】中移強勢可持續

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：華為事件仍在繼續發酵，惟仍無阻5G概念股強勢。中國聯通(00728)即市創出4.33元的52周新高；中國移動(00941)及中國電信(00728)分別升1.3%及2.3%；中國鐵塔(00788)更創出1.71元新高，現仍升5.6%報1.69元。



5G技術是關乎未來戰略產業競爭，雖然華為事件或令發展進度受阻，但分析認為中國不會在5G方面讓步，內地仍將加快推進5G發展，雖然中資電訊商初期要面對新一輪投資期，但中長線而言，估值可望因5G而水漲船高。



走勢上，中移月初下試升軌支持約73元後現反彈，近日更已突破80元關，短線整固後有力上試84元阻力，78元支持不宜有失。至於中電信及鐵塔今早已先後破頂，若能守穩10日線樓上仍值得追勢。至於聯通走勢相對落後，在未升穿降軌阻力9元前未宜沾手。

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