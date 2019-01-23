【瑞通推介】騰訊下試330元關　資金留意Call輪

瑞通認股證牛熊證銷售部：傳美國已正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的申請，市場對中美貿易糾紛的憂慮重燃，道指隔晚曾下挫462點，收報24,404點，跌301點或1.22%，連續4個交易日升勢告終。



周二(22日)險守27,000點的恒指，周三(23日)早段走勢反覆，開市半小時的高低波幅達242點，曾考驗10天線(於26,825點)的支持，其後一度升穿27,100點，然後又回順。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾160萬元，反映投資者趁股市調整買入好倉看升。



內地第三批遊戲版號名單出爐，涉及93款遊戲，惟騰訊控股旗下遊戲繼續榜上無名。該股周二曾挫2.7%至330.8元，收報335.8元，10天線失而復得。股份周三早段曾再下試330元關支持，倘跌穿或破壞近日形成的向上形態。周二有近3,000萬元淨流入其好倉，5日累計淨流出逾3,100萬元。淡倉方面，周二錄1,000萬元淨流出，5日累計淨流入逾6,400萬元。



有大行上調中國聯通的評級，由「中性」調高至「買入」，周三早段其股價升超過3%，高見8.95元，技術上重返100天線之上。周二其好倉淨流出近40萬元。



有券商預計第1季度內房銷售增長將再次放緩，但行業的股價低於淨資產價值的幅度接近歷史平均水平。流動性環境放鬆下，預計開發商的資金來源將有所改善。不過另有報道指，目前福建、河南、杭州、寧波等地均表示，將研究制訂並實行「一城一策」樓市調控方案。早前強勢的中國海外發展，近期有轉弱迹象。股份周二跌逾1%，收市險守在27元之上，周三早段一度跌穿20天線(26.85元)。周二有約15萬元淨流入其好倉，同日淡倉錄約7萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.6倍。貼價、短期沽證(27010)，行使價25,800點，2019年3月到期，實際槓桿15.6倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.3倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿5.7倍。



聯通輕微價外、中年期購證(18407)，行使價9.38元，2019年7月到期，實際槓桿6倍。



中海輕微價外、中短期購證(27918)，行使價29元，2019年6月到期，實際槓桿6.8倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.3倍。



中遠海控輕微價外、中短期購證(28165)，行使價3.5元，2019年5月到期，實際槓桿5.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62584)，收回價26,410點，槓桿比率39.1倍。熊證(65454)，收回價27,690點，槓桿比率36.1倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率18.4倍。熊證(60779)，收回價349.9元，槓桿比率：16.8倍



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率12.9倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率12倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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