逸瓏灣8開售：80後張先生直言「買到就買咗先」

逸瓏灣8買家張先生透露，剛以600多萬港元買入兩房戶自住，認為該盤開價低，是次家人有協助畀首期，直言供樓個個都辛苦，所以要取捨。



他透露自己為80後，從事資訊科技行業，現居於沙田，是次為首次置業，表示唔識睇後市走勢，直言「聽日可能世界末日呢，買到就買咗先 」。



另一買家Andy指出，以約700萬元購入兩房連儲物室單位，自己屬首置人士，因自住有需要，坦言若不是開這口價，可能要考慮多一點，他亦鍾情當區環境寧靜。



至於現居於白石角的劉生及劉太透露，以600多萬元購入兩房戶作投資，認為當區交通方便，而且科學園發展好。又預期樓價平穩發展，並且已經跌定了，樓盤價錢吸引，亦對發展商有信心。



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