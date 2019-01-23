人民幣Hibor：隔夜息跌至1.67厘　CNY升至6.78

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，報1.67厘，1星期至1個月拆息為2.38至2.9厘，2至12個月拆息報3.06至3.63厘。



23/1/2019

隔夜 1.67548厘

1星期 2.38100厘

2星期 2.72300厘

1個月 2.90533厘

2個月 3.06100厘

3個月 3.23267厘

6個月 3.39233厘

12個月 3.63367厘



22/1/2019

隔夜 2.09300厘

1星期 2.72800厘

2星期 2.85200厘

1星期 3.04200厘

2個月 3.15267厘

3個月 3.30867厘

6個月 3.45767厘

12個月 3.64967厘



人民幣兌美元穩升，離岸人民幣(CNH)由6.8170，回升至6.7951，最新報6.7957；在岸人民幣(CNY)亦由6.8066，升至6.7856，最新報6.7895。



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