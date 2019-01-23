人民幣Hibor：隔夜息跌至1.67厘 CNY升至6.78
2019年01月23日 11:38
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，報1.67厘，1星期至1個月拆息為2.38至2.9厘，2至12個月拆息報3.06至3.63厘。
23/1/2019
隔夜 1.67548厘
1星期 2.38100厘
2星期 2.72300厘
1個月 2.90533厘
2個月 3.06100厘
3個月 3.23267厘
6個月 3.39233厘
12個月 3.63367厘
22/1/2019
隔夜 2.09300厘
1星期 2.72800厘
2星期 2.85200厘
1星期 3.04200厘
2個月 3.15267厘
3個月 3.30867厘
6個月 3.45767厘
12個月 3.64967厘
人民幣兌美元穩升，離岸人民幣(CNH)由6.8170，回升至6.7951，最新報6.7957；在岸人民幣(CNY)亦由6.8066，升至6.7856，最新報6.7895。
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