樓價UPDATES：港島區向海優質單位承接力強

港島區優質單位承接力強，尤其向海單位，零議價即沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●銅鑼灣百德大廈高層向海單位，實用面積688方呎，三房間隔，以1,250萬港元成交，實用呎價1.8萬元。



●西灣河嘉亨灣6座高層F室，實用面積503方呎，兩房間隔，以月租約為2.4萬元租出，實用呎租47.7元。



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九龍區

●紅磡海逸豪園3座高層F室，實用面積1,232方呎，三房間隔，原開價2,380萬元放售，經議價後最後以2,250萬沽出，減價達130萬或約5.5%，實用呎價18,263元。



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新界區

●青衣翠怡花園3座低層F室，實用面積368方呎，兩房間隔，以490萬元沽出，實用呎價13,315元。



●沙田第一城32座高層C室，實用面積327方呎，以530萬元沽出，實用呎價16,208元。



●馬鞍山新港城N座低層05室，實用面積502方呎，三房間隔，議價後以690萬元易手，實用呎價13,745元。



●粉嶺中心A座中層01室，實用面積468方呎，兩房間隔，以560萬元易手，實用呎價11,966元。



●沙田帝堡城3座中層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以740萬元易手，實用呎價13,528元。



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