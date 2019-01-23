【午市重點睇】圓匯跌至109.7　人民幣升至6.79

●美匯指數亞洲市續在96.3水平；圓匯跌至109.7；歐元兌美元報1.136；英鎊企1.296。港匯報7.845。在岸、離岸人民幣回升至6.79。金價報1,284美元，布油報61.50美元，紐油曾升穿53美元。



●恒生指數半日升16點或0.06%，報27,021點，電訊股強勢。http://bit.ly/2AWNbQv

-5G概念狂炒，中國鐵塔一度飆近7%續破頂！http://bit.ly/2MoRus8

-佳源國際主席持股已回升至52.86%，突改續停牌。http://bit.ly/2sC7VZc

-異動股：興業太陽能復牌，一度急瀉逾7成。http://bit.ly/2RF3OdP

-異動股：雨潤曾飆18%，祝義材「已回家」。http://bit.ly/2S0Vg0d

-異動股：彩客化學盈喜，股價4日彈9成。http://bit.ly/2sEYEzD



●【即市分析】

-5G概念股強勢未完。http://bit.ly/2FTk6sd

-3個理由港股或已見首季高位...http://bit.ly/2FUOimL

-北水開始收爐，港股動力或減弱。http://bit.ly/2RL0iys

-小米回購實撐得起股價？http://bit.ly/2HsbbAA



●A股快報：滬綜指半日收升0.07%，報2,581點；深成指跌0.02%。http://bit.ly/2W9PDfo



●亞洲股市：日股反覆，中段升約50點。http://bit.ly/2WcYOvm



●逸瓏灣8開售：首小時逾80伙獲認購。http://bit.ly/2MrXSyT



●人民幣中間價跌115點，CNH及CNY回升至6.79，德商銀料中美貿易協議利淡匯價。http://bit.ly/2MqOifH

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.244厘。http://bit.ly/2FLbbKi



●人行開展2575億人民幣定向中期借貸便利操作。http://bit.ly/2Ms9oKt

-人行並無進行逆回購操作。http://bit.ly/2U7YI6v



●港元拆息︰隔夜息跌至0.3厘。http://bit.ly/2RFanwZ



●達沃斯論壇︰中國說不會大幅減持美國國債，達利奧料難持久。http://bit.ly/2FTVf7C



●達沃斯論壇︰對沖大佬指聯儲局緊縮「不恰當」。http://bit.ly/2AWS8c3



●去年第4季度，瑞銀旗下全球理財業務部門總計撤資規模將近80億美元，資產管理業務資金撤離規模達50億美元。集團警告，最壞情況可能還沒有結束。



●全球經貿戰︰黑石蘇世民建議中國副總理辦公室設合規局。http://bit.ly/2R3VU8E



●富時羅素CEO：會否納入中國債市，9月有分曉！http://bit.ly/2R3WnHW



●中國經濟︰外媒分析省部級領導會講話，兩個領域受重點強調。http://bit.ly/2sGjxdu



●對沖基金Eurizon︰對今年中國經濟增長持悲觀態度。http://bit.ly/2RIcIaw



●商銀資產續洒「大挪移」！中國ABS市場去年破紀錄發行2萬億。http://bit.ly/2FXMQAr



●日央行維持利率不變，下調通脹預期。http://bit.ly/2Msijvq



●日本上月進出口數據大遜預期，對中國出口跌7%。http://bit.ly/2Wb1rOA



●華為胡厚崑：預計5G手機6月上市。http://bit.ly/2WbaMpp



●Dyson總部自英搬至新加坡，創辦人支持脫歐。http://bit.ly/2FHtPCN



●傳富士康擬將iPhone貴價機型生產線轉移至印度。http://bit.ly/2CF4p4C



●果粉注意！傳AirPower將量產，今年登場。http://bit.ly/2CFIZo7



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