【高盛推介】博中海油友邦反彈　可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：油價周二(22日)下跌，當中紐約2月期油及布蘭特3月期油分別跌約2.3及2%。



中國海洋石油周三(23日)早段繼續下跌，中午收報12.74元，跌約1.5%。有券商下調今年油價估算，及指國家主席習近平提出要提升本地油氣生產自給自足的比例，料今年本地天然氣生產量將增8%及天然氣需求按年升12%。該行給予中海油「買入」投資評級，目標價16元。



另一方面，友邦保險自去年6月中以來，多次挑戰70元關口均未能突破，至今在70元之下仍見阻力。周三早段則見下跌，中午收報68.1元，跌約1%。



觀察個股認股證資金流向，可見連日獲資金流出的中海油認購證，周二錄得約170萬元資金流入。而友邦認購證於周一(21日)錄得約380萬元資金流入，周二則錄得約60萬元資金流出。



投資者如看好中海油，可留意價外幅度約7%，年期約3個月的購證(15763)，行使價13.6元，2019年4月29日到期，實際槓桿9.4倍，為行使價12.7至13.7元間、街貨低於30%的產品中，槓桿最高的選擇。以及可留意價外幅度約12%，年期較長的購證(16131)，行使價14.3元，2019年9月25日到期，實際槓桿6.5倍，為較價外、類近條款的11隻產品中，槓桿最高的選擇。



投資者如看好友邦，可留意價外幅度約6%的購證(13611)，行使價72.55元，2019年2月25日到期，實際槓桿26.3倍，為短期、貼價兼高槓桿的選擇。以及可留意價外幅度約10%，年期約兩個月的購證(16493)，行使價75.05元，2019年3月26日到期，實際槓桿16.4倍，為熱門條款產品中，槓桿最高的選擇。



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