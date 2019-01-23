A股快報：外資增持　大族激光偏軟

蘋果概念股大族激光(002008.SZ)跌0.7%，至29.96元人民幣。



外電報道，受累中國市場iPhone需求減弱，蘋果公司今年初下調營收展望，為近20年來首次，但境外投資者則趁大族激光跌價下跌，自去年上半年開始密密增持，令該股成為深股通外資持股佔比榜首。



據彭博匯總數據顯示，陸股通逾1,200隻標的股中，大族激光的外資持股比例，比去年初提高13個百分點至17%，升幅排名第2，僅次於滬市顧家家居(603816.SH)的19%。



分析指，外資喜歡大族激光，可能是內地在雷射切割滲透率仍有很大增長空間，可取代傳統焊接，且其在研發激光發射器，成本有望減少。另外，其業務多元化有助抵禦蘋果公司的弱勢。



以市值計，陸股通持股排名中，大族激光排名20左右，排名最高為貴州茅台(600519.SH)、美的集團(000333.SZ)、恆瑞醫藥(600276.SH)等大市值藍籌股。



花旗報告之前預計，公司2019年收入會有個位數增長，毛利持穩；來自蘋果公司的訂單至少可保持在30億元人民幣，與2018年持平；而PCB等主要業務收入有望持平至增長。

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