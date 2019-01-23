【高盛推介】追蹤騰訊購證熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(22日)跟隨大市終止5連升，收市跌約1.2%。周三(23日)早段則低開約1.5%後跌幅收窄。國家新聞出版廣電總局官網日前公布第3批遊戲版號名單，但騰訊旗下遊戲仍未在名單內。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署其認購證，周二錄得約2,390萬港元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪。另一方面，早前獲資金關注的熊證，周二錄得約420萬元資金流出。港股通(滬)方面，周一(21日)錄得約1.52億元資金淨賣出騰訊股份，周二則錄得約2,230萬元資金淨買入。



投資者如看好，可留意價外幅度約11%，年期約兩個月的騰訊購證(11603)，行使價370.2元，2019年3月26日到期，實際槓桿14.2倍，為行使價335至375元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。以及可留意價外幅度約5%，年期約兩個月的購證(13307)，行使價352.2元，2019年3月19日到期，實際槓桿13.4倍，為熱門條款產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以熊證作部署，當中可留意騰訊熊證(69283)，收回價344.78元，行使價347.28元，換股比率100，槓桿比率24.8倍，收回價與現價有約9.5元差距。為現時所有熊證中槓桿最高的選擇之一。



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