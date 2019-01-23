中國經濟現下行風險　分析員下調澳門博彩收入預測

根據《彭博》向分析員的最新調查顯示，隨着中國經濟下行風險浮現，預期大多數澳門賭場運營商的盈利增長會進一步放緩。分析員下調2019年澳門博彩收入預測，預估中值較2018年下降1%。



調查顯示，在6家運營商中，預計有5家於去年第4季的息稅攤銷和折舊前利潤(EBITDA)增速會低於之前的估算。其中，美高梅中國(02282)盈利可能下降，永利澳門(01128)持平。



澳門博彩監察協調局數據顯示，上季貴賓廳收入按年增長3.4%，為9個季度以來最慢增速。期內中場收入增長15.9%，為2017年第3季以來最低。



濠賭股個別發展，金沙中國(01928)跌1.4%；永利澳門跌0.9%；銀河娛樂(00027)跌0.5%；美高梅中國跌0.4%；澳博(00880)及新濠國際(00200)升0.5%及1.2%。



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