高盛：予香港市場「減持」評級　睇好A股

高盛亞太區首席策略分析師慕天輝稱，香港市場較敏感，隨着環球經濟環境收緊及美國加息，對本地房地產股構成影響。儘管目前聯儲局加息預期減慢，可抵銷部分負面影響，惟相對中國A股及H股，港股估值仍較貴，給予香港市場「減持」投資評級，預測今年12月底MSCI香港指數目標為15,900點。



在亞太區市場中，該行看好中國市場，尤其是A股，預料今年回報率可達10%，滬深300指數年底目標3,700點。



該行中國首席策略分析師劉勁津表示，目前中資股市盈率已跌至10倍以下，估值已反映很多宏觀及企業風險。因中美貿易戰有望緩解，以及中國政策如財政、貨幣及房地產等方面於未來6至9個月料會放寬，中資股估值有回升潛力。在基本情景下，預測今年MSCI中國指數的市盈率為11倍，最牛情況則可達14倍。



他認為，隨着MSCI在年底前將A股權重提高至20%，料可帶來強勁資金流入，加上內地已持續採取「放水」措施，預期今年每季都會降準，估計今年中國企業利潤增長6%。當中較看好大型內房股，料可受惠內地樓市調控政策放鬆；另推薦防禦性較高股份，包括電訊及公用股板塊。惟看淡消費相關板塊，認為宏觀環境將對消費帶來挑戰。



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