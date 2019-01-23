【股匯攻略】納指處回吐階段　不宜吸納

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，美股周一休市，周二重新開市後未能延續上周升勢向上。納指期貨昨晚甫開市即向下跌，最低曾跌至6,612點，技術上有回頭迹象，現時稍為回穩，報6,670點。走勢上，指數要短期內回升至上周五高位6,828點，具有一定難度。



從周線圖睇，納指期貨自去年10月由7,728點開始反覆向下，於去年12月尾跌至5,820點方展開連串反彈，惟本周高開後回落，未能承接反彈勢頭。



暫時而言，相信納指期貨進入回吐階段，並有機會跌至10周線6,575點。策略上不宜買入，反而可待回升至較高水平做淡倉。直至指數重上前高位6,828點，甚至上破20周線6,903點，方能確認此次跌勢已完結，並有機會再展升浪。



去年12月尾至今展開的反彈是否已經完成，後市會否再續跌勢則仍有待觀察。

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