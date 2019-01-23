為防英國無協議脫歐　傳歐盟敦促愛爾蘭拿出邊界方案

外電引述消息人士透露，歐盟委員會正在敦促愛爾蘭政府，拿出在英國無協議脫歐情況下如何處理其邊界問題的計劃。消息稱，愛爾蘭方面一直採取逃避姿態。



如何避免在愛爾蘭島上出現硬邊界一直困擾脫歐談判，如果3月份英國在沒有達成協議的情況下脫離歐盟，市場憂慮將演變為一場嚴重危機。



英國傳媒日前報道，首相文翠珊正考慮與愛爾蘭修訂兩國1998年簽署的北愛爾蘭和平協議，取代英國脫歐方案中的擔保方案，避免出現「硬邊界」，但歐盟和愛爾蘭都認為計劃不可行。



愛爾蘭總理Leo Varadkar去年曾表示該國政府「永遠不會」建立一道邊界，但報道指他這一立場似乎已經退縮。



歐盟方面已經明確表示，由於屆時愛爾蘭將成為歐盟的外圍邊界，預計將由愛爾蘭來承擔守衛歐盟與英國邊境的責任。



歐盟委員會一位發言人周二表示，無協議脫歐將意味硬邊界癥結再度出現，英國無協議脫歐將會帶來真正的困局。





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