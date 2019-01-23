利嘉閣：料今年工商舖成交額按年跌6%　商廈最差

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年稱，2018年全年工商舖物業買賣登記錄9,217宗，按年升3%，為過去6年新高，成交金額錄1,602.7億港元，按年微跌0.1%。



他預期，中美貿易戰尚未結束的情況下，市場環境不明朗，加上歐美經濟不穩，中國內地經濟亦見放緩，估計今年工商舖物業買賣登記按年跌7%，至8,600宗，成交額則按年回落6%，至1,510億元。



該行認為，今年商廈市場最受影響，預料全年商廈買賣登記按年跌10%，至1,800宗，而金額則跌25%，至550億元，且呈現「價量齊跌」的情況。



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