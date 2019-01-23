【即市分析】國策眷顧　安踏後市看俏

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：大市於二萬七關爭持，暫時上落方向未明，倒不如將目光聚焦於個股。近排興炒國策，內地體品股安踏體育(02020)於刺激內需前提下有望受惠，即市報38元，升0.1%。



內地經濟下行壓力趨增下，谷內需刺激消費成為穩定經濟的手段之一。國家發改委及體育總局早前已定下目標，冀於2020年將全國體育消費總規模提高至1.5萬億元人民幣。而於去年12月尾舉行的中央經濟工作會議中，官方亦已表態將會實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策，並進行更大規模的減稅降費。市民消費力有望提高，安踏作為內地體育用品零售龍頭，應可從中受惠。



安踏過去數年的業績穩步增長，且毛利率亦持續提高。截至去年6月底止半年，其營業額及純利分別上升44%及34%，另毛利率亦上升至54.3%的高水平，反映其成本控制日益改善及品牌效應提升。此外，該股過去數年的派息持續增加，現價息率亦有2.5厘，提供一定防守力。相較股價已被大幅炒高的李寧，估值相對低企的安踏亦較為穩陣。於國策眷顧下，安踏可視為攻守兼備之選。



走勢上，該股股價自去年10月企穩30元邊後展開升浪，至今營成上升通道。近日其股價自通道底35元邊整固後回升，10天線上穿20天線，MACD維持雙牛，若能企穩150天線37元，後市可望上試40元。

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