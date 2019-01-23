樓價UPDATES：二手稍穩　租買轉活

二手市氣氛稍為回升，買家即加快入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城1月暫錄35宗租賃成交，平均實用呎租42.6港元。其中綠楊閣高層E室，實用面積922方呎，三房套間隔，附有百萬裝修，去年10月放租，叫價5萬元後，減至4.5萬元，終以4.48萬元租出，實用呎租48.6元。



●北角海璇首宗租賃成交，單位為5A座低層C室，實用面積524方呎，兩房間隔，望海景，以3.9萬元租出，實用呎租74元，原業主於2018年7月以2,115萬元買入，持貨半年，租金回報2.2厘。



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九龍區



●西南九龍一號‧西九龍本月至今，暫錄2宗買賣，包括2座高層B室，採兩房間隔，議價後獲新買家以798萬元承接，實用面積521方呎計，折合呎價15,317元。



●西南九龍匯璽2A座中層A室，實用面積1,342方呎，屬四房雙套連多用途房間隔，每月租金約5.2萬元，實用呎租約38.7元。



●奧運站一號銀海7座中層C室套三房戶，實用面積665方呎，吸引區內家庭客承租，每月租金約3.2萬元，實用呎租約48.1元。



●九龍嘉林邊道嘉麗園高層B室，實用面積1,119方呎，原則三房套房間隔，獲用家斥資1,550萬元承接，實用呎價13,852元。



●牛頭角淘大花園C座中層4室兩房單位，實用面積約375方呎，去年11月以580萬元放盤，並同時放租1.55萬元，直至近日減價至570萬元，最終再減以562萬元沽出，累減約3%，實用呎價約14,987元。



●茶果嶺麗港城2座低層F室，實用面積約517方呎，兩房兩廳間隔，本月原開價698萬元放售，經議價後減價4%，最後以673萬元沽，實用呎價約13,017元。



●將軍澳旭輝臺1座中層G室，實用面積611方呎，三房套房間隔，望街景，以732萬元售出，實用呎價11,980元。



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新界區



●青衣翠怡花園3座高層C室，實用面積365方呎，兩房間隔，現附連租約，可以交吉形式轉手，叫價560萬元，放盤1天，迅速獲買家「不睇樓」議價至545萬元承接，實用呎價14,932元。



●東涌居屋裕東苑D座中層7室一房單位，實用面積433方呎，未補價第二市場叫價365萬元，終減至342萬元沽出，實用呎價7,898元，新買家為上車客，已睇樓數個月。



●荃灣爵悅庭東爵軒高層G室，實用面積554方呎，三房間隔，剛以806萬元沽出，實用呎價14549元，新買家為用家。



●荃灣海濱花園交投活躍，本月10宗成交，其中21座中層F室，實用面積510方呎，兩房間隔，新近以528萬元沽出，實用呎價10,353元。



●天水圍居屋天盛苑Q座高層8室，實用面積506方呎，未補價第二市場以400萬元易手，實用呎價7,905元。



●天水圍居屋天富苑H座低層2室，屬三房兩廁間隔，望內街景，未補價第二市場售400萬元，實用面積650方呎計，折合呎價6,153元。



●屯門居屋兆康苑O座高層7室，實用面積548方呎，三房間隔，剛以1.35萬元租出，實用呎租約25元。

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