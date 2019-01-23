中信里昂風水指數：豬年股市勁波動　股災月喺...

豬年快將到來，大年初一為2月5日，港股會如何呢？中信里昂證券發表最新2019風水指數，指今年為己亥豬年，風水命盤多波動，就股市而言，宜止蝕，不宜高追。



該行預測，今年未必有「五窮六絕七翻身」，皆因風水指數估計，新曆5、6月市場信心回暖，有錢可賺，但7月中旬勢必低收；而9月將出現下半年「最大一跌」，11月是全年最佳月份，12月股市仍跌，但全年仍會以「豐收」作結。(本文附圖一)



事實上，回看1971年、1983年、1995年，以及2007年，4次豬年港股皆是升市作結，但願2019年不會斷纜吧！(本文附圖二)



板塊方面，風水指數預言「八字圖上火燒全年」，科網應有良好表現；電訊、石油副產品及公用事業股前景光明。包括建築及房地產在內的屬土行業將在夏末表現不錯，而旅遊、油漆、物流、酒店及各種航運業亦將在下半年「乘風起勢」；不過，屬金行業，例如金融及機械，就克制多於進步了。



買樓又如何？向西南和東北遇上「災星」，恐帶來疾病及災禍，最好避而遠之。順帶一提，今年屬「馬、羊、兔」大吉大利；「鼠、龍、雞」相對不錯；「豬、牛、蛇、虎、狗、猴」可能犯怒於太歲，需要隨機應變。

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