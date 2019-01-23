【即市分析】美圖閱文放住雪櫃先

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近期市場有關板塊及個股的消息少之又少，資金主要都係跟大圍氣氛炒，不過港股去到現水平似乎都要抖一抖氣，睇見隻騰訊控股(00700)就知啦！



既然科網龍頭股都咁樣，其他新經濟股自然亦難有運行，美圖公司(01357)同閱文集團(00772)其實都算「難兄難弟」，股價都係級級落，前者在上市初期風頭一時無兩，股價最高見23.05元，不過之後就無哂力，自去年初更開始拾級而落，即市股價跌5%報2.27元，高位唔肯走真係要喊三聲；後者亦係上市初期威過一輪後就已經無戲唱，即市股價見38.35元，以高位110元計都一樣輸唔少。



所以話，就算部分個股可以跟隨大市氣氛而炒上，但都唔係可以亂咁買，好似上述兩隻個股鑊氣已過，如今被市場打入冷宮，建議未有大利好行業消息前，都係放入雪櫃最穩陣。

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