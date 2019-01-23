歐股早段續跌　半導體股有沽壓

歐洲股市早段續跌，英國富時100指數跌0.42%，報6,873點；德國DAX指數跌0.53%，報11,029點；法國CAC指數跌0.36%，報4,829點。



半導體股有沽壓，意法半導體跌1.4%；德國Infineon跌1.73%；荷蘭BESI跌1.36%。



個股方面，英國Metro Bank股價急跌26.43%，此前該行公布去年第4季業績下滑。



外媒報道，私募股權巨頭Apollo Management公布，收購英國包裝公司RPC集團談判將近完成，後者股價升4.72%。



法國連鎖超市家樂福表示，儘管受到法國「黃背心」示威影響，去年第4季銷售增長略有放緩，但對整體前景仍有信心；該公司股價升5.05%。



【16:03】歐股3大指數低開，英國富時100指低開0.47%，報6,871點；德國DAX指低開0.44%，報11,043點；法國CAC指數低開0.38%，報4,828點。



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