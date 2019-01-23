【市後重點睇】圓匯企109.6　道期靠穩

美匯指數在96.3水平上落，圓匯由109.8升至109.6，港匯企7.845。CNH企6.79，CNY見6.78；金價報1,284美元。布油及紐油分別在61.8及53.2美元上落。道指期貨微升3點。



●市後重點：

-21:30 加拿大11月零售銷售月率

-22:00 美國11月FHFA樓價指數月率

-23:00 美國1月里奇蒙聯儲製造業指數



●恒生指數收市轉升2點，報27008點，高低波幅252點；領展漲逾1%創新高。http://bit.ly/2AWNbQv

-高盛：予香港市場「減持」評級，睇好A股。http://bit.ly/2S4TYkS

-中國經濟現下行風險，分析員下調澳門博彩收入預測。http://bit.ly/2HsBpTy

-中信里昂風水指數：豬年股市勁波動 股災月喺...。http://bit.ly/2TbasFi



●【即市分析】建行Put短炒一轉。http://bit.ly/2T4APfT

-納指處回吐階段，不宜吸納。http://bit.ly/2Ta310X



●【大師午間教路】「太子女」定必影響中美貿易談判。http://bit.ly/2RHDlvX



●A股快報：滬綜指收升1點，燃料電池股炒上。http://bit.ly/2W9PDfo

-外資增持，大族激光偏軟。http://bit.ly/2FTV1h5



●歐股三大指數低開。http://bit.ly/2FJ6fWj

-外電消息指，聯儲局對德意志銀行可疑的丹麥現金活動進行調查。



●亞洲股市：日股收跌29點，全日空挫近1%。http://bit.ly/2WcYOvm



●日央行黑田東彥︰油價下跌是下調通脹前景關鍵原因。http://bit.ly/2Muqw2A

-外匯攻略︰日央行又降通脹預期，策略師叫沽空日圓。http://bit.ly/2WetQmX



●為防英國無協議脫歐，傳歐盟敦促愛爾蘭拿出邊界方案。http://bit.ly/2WjHqW6



●華為胡厚崑：預計5G手機6月上市。http://bit.ly/2R7NpJC



●逸瓏灣8開售：售逾170伙兩房沽清，日內加推。http://bit.ly/2MrXSyT



●人行開展首筆TMLF，市場關注是否常態化。http://bit.ly/2Ms9oKt



●小米出第一部折疊屏手機，自稱全球第一。http://bit.ly/2T3Lyre



●摩拜據報將改名美團單車。http://bit.ly/2R6KIbo

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